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Под Ростовом 6-летний мальчик на велосипеде попал под колеса «Нивы»

Под Ростовом 6-летний мальчик на велосипеде попал под колеса «Нивы»
Под Ростовом водитель «Нивы» сбил 6-летнего велосипедиста. ДТП случилось днем 7 июля в селе Чалтырь.

По предварительной информации, 80-летний мужчина за рулем «Нивы-2121» ехал по улице Налбандяна. В районе дома № 58 на проезжую часть выехал 6-летний велосипедист. Автомобилист не успел остановиться и сбил его. Двухколесный транспорт буквально разлетелся на части, а ребенок упал на асфальт.

- В результате аварии велосипедиста с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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