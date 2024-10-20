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В Новочеркасске в ДТП с «Ладой Приорой» пострадали два человека

В Новочеркасске в ДТП с «Ладой Приорой» пострадали два человека
В городе Новочеркасске Ростовской области двое пострадали в ДТП с «Ладой». Авария случилась 19 октября на Гагарина, 55.

Около 18:55 по автодороге ехал 21-летний водитель «Лады Приоры». Он потерял управление, и транспорт занесло. Легковушка на полном ходу врезалась в «Ладу Гранту», за рулем которой сидел 46-летний мужчина. Удар был настолько сильным, что «Приору» отбросило на бордюр.

В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали 36-летний и 22-летний пассажиры «Лады Приоры». Им оказали разовую медпомощь.
Фото: Rostov.ru
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