В Новочеркасске в массовом ДТП пострадал 19-летний водитель «Лады»

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Около 15:30 в районе дома № 133 за рулем «Лады Приоры» ехал 19-летний парень. Он не справился с управлением и выехал на «встречку», по которой в это время ехала «Киа Церато» под управлением 51-летнего водителя. Произошло столкновение. Удар был такой сильный, что «Ладу» отбросило на «Дэу Нексию», за рулем которой был 42-летний мужчина. После водитель отечественного автомобиля столкнулся с «Ауди А5» под управлением 37-летнего водителя.- В результате ДТП водитель «Лады Приоры» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.