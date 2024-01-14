В Волгодонске пассажирка «Лады» пострадала в ДТП с легковушкой

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске Ростовской области пассажирка «Лады Приоры» пострадала в ДТП. Авария случилась 13 января на улице Портовой.В тот день 50-летний мужчина за рулем «Киа К5» ехал в районе дома № 1 около 12:00. На перекрестке при повороте налево он не пропустил встречную «Ладу Приору», за рулем которой был 46-летний мужчина. Транспорт занесло на дороге, и машина на полном ходу протаранила «Ладу».Удар был настолько сильным, что отечественное авто врезалось в стойку светофора.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадала 40-летняя пассажирка «Лады».