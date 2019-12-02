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В Новочеркасске строитель погиб, упав с восьмого этажа

В Новочеркасске строитель погиб, упав с восьмого этажа
Мужчина в Новочеркасске разбился насмерть, упав с восьмого этажа. Происшествие случилось днём 2 декабря на улице Фрунзе.

Строитель работал на большой высоте, когда неожиданно сорвался вниз. Он упал на строительные леса и скончался на месте от полученных травм. Прибывшим медикам оставалось только констатировать его смерть.

Погибшим оказался 40-летний мужчина. По данным новочеркасского отдела СУ СКР по Ростовской области, возбудили дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас эксперты проверяют, соблюдались ли на объекте правила безопасности.

Известно, что у погибшего остались жена и двое детей.

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