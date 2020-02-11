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Рабочий в Ростовской области разбился насмерть, упав с крана

Рабочий в Ростовской области разбился насмерть, упав с крана
В Ростовской области мужчина погиб, упав с автокрана. Трагический случай произошёл в Новошахтинске днём 13 февраля.

Строители работали на объекте на улице Харьковской. По данным DonDay.ru, 67-летний Викор Р. находился на автокране. Во время работ он не удержался и упал вниз. Пожилой мужчина погиб на месте от полученных травм. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать его смерть.

Сейчас на месте работают следователи и полицейские. Все обстоятельства гибели пенсионера устанавливаются.

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