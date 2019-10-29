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В Ростове прораб, по вине которого погиб строитель, отделался штрафом

В Ростове прораб, по вине которого погиб строитель, отделался штрафом
Прораб строительной компании в Ростове-на-Дону отделался штрафом за смерть рабочего. Приговор вынес Кировский районный суд Донской столицы.

Владимир З. - производитель работ в строительной компании «Согласие». Под его началом на месте возведения многоквартирного дома трудились мужчины, которые не были официально трудоустроены. В день трагедии он дал каменщику задание, при этом не снабдив его ни страховочным ремнём, ни другими средствами защиты. Рабочий укладывал кирпич на балконе восьмого этажа. Оступившись, он упал с большой высоты на бетонный пол. Мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, перелом рёбер, травмы таза и внутренних органов. От полученных ранений каменщик скончался на месте. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать его смерть.

В отношении прораба Владимира З. возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Через какое-то время уголовное дело в отношении подозреваемого прекратили. Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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