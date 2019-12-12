В Новочеркасске пропал без вести пенсионер





В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести мужчину. О том, где находится 67-летний Александр Новиков, ничего не известно больше месяца.



Пенсионер переехал в Новочеркасск из села Зяблое Орловской области. 3 ноября он ушёл из своего дома на улице Грушевской и больше не вернулся, сообщает DonDay Новочеркасск.



Родственники мужчины обратились в полицию. В МУ МВД «Новочеркасское» сообщили приметы пропавшего. На вид ему - 67 лет, рост - примерно 160-170 сантиметров, худощавое телосложение. У жителя Новочеркасска европейский тип лица, серые глаза, вьющиеся седые волосы, усы и борода с проседью, длиной около 10 сантиметров.



В день исчезновения на мужчине были надеты тёмная зимняя куртка, тёмная фуражка, брюки, на ногах - ботинки.



Всех, кто знает, где находится Александр Новиков или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (8635) 5-93-76, 8-928-612-36-33 или 02.