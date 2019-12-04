В Новочеркасске разыскивают пропавшего без вести 55-летнего мужчину



Житель Новочеркасска пропал без вести. Месяц назад 55-летний мужчина вышел из дома и до сих пор не вернулся.



О пропаже Олега Рябинского сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. По данным полиции, мужчина ушёл из дома 3 ноября.

На вид пропавшему 55-60 лет. Его рост около 175 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, рыжие волосы с проседью. На лбу у дончанина залысина. Серо-зеленые глаза.



Всех, кто что-нибудь знает о том, где может находиться Олег Рябинский или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-(8635)-259-291, 8-928-613-61-31 или 02.