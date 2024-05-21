Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новочеркасске мужчина зарезал своего 66-летнего друга по пьяни

В Новочеркасске мужчина зарезал своего 66-летнего друга по пьяни
В городе Новочеркасске Ростовской области будут судить мужчину, который зарезал своего друга. Трагедия случилась в марте 2024 года.

По версии следствия, мужчина выпивал со своим 66-летним знакомым дома. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора, которая быстро переросла в серьезный конфликт. Один из них набросился на неприятеля с кулаками. Затем в ход пошел нож.
Мужчина напал на хозяина дома и ударил его ножом в грудь. От полученных ранений местный житель скончался на месте.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.