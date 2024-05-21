В Новочеркасске мужчина зарезал своего 66-летнего друга по пьяни

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В городе Новочеркасске Ростовской области будут судить мужчину, который зарезал своего друга. Трагедия случилась в марте 2024 года.По версии следствия, мужчина выпивал со своим 66-летним знакомым дома. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора, которая быстро переросла в серьезный конфликт. Один из них набросился на неприятеля с кулаками. Затем в ход пошел нож.Мужчина напал на хозяина дома и ударил его ножом в грудь. От полученных ранений местный житель скончался на месте.В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.