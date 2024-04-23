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В Ростовской области 48-летний мужчина зарезал возлюбленного экс-супруги

В Ростовской области 48-летний мужчина зарезал возлюбленного экс-супруги
В Каменске-Шахтинском Ростовской области мужчина зарезал возлюбленного бывшей супруги. Трагедия произошла 21 апреля на улице Желябова.

По версии следствия, подозреваемый пришел в квартиру к бывшей супруге и начал выяснять с ней отношения. Однако в этот момент дома находился ее новый сожитель. Между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в серьезный конфликт. Ревнивец набросился с ножом на 40-летнего неприятеля и ударил его несколько раз в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Уже через пару часов подозреваемого задержали полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что ранее он был судим за совершение преступлений против личности и собственности.
Фото: Rostov.ru
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