В Ростовской области 48-летний мужчина зарезал возлюбленного экс-супруги

Фото: Rostov.ru

В Каменске-Шахтинском Ростовской области мужчина зарезал возлюбленного бывшей супруги. Трагедия произошла 21 апреля на улице Желябова.По версии следствия, подозреваемый пришел в квартиру к бывшей супруге и начал выяснять с ней отношения. Однако в этот момент дома находился ее новый сожитель. Между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в серьезный конфликт. Ревнивец набросился с ножом на 40-летнего неприятеля и ударил его несколько раз в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.Уже через пару часов подозреваемого задержали полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что ранее он был судим за совершение преступлений против личности и собственности.