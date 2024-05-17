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В Таганроге 11 лет «строгача» получил мужчина за убийство друга

В Таганроге 11 лет «строгача» получил мужчина за убийство друга
В Таганроге осудили мужчину, который зарезал своего друга. Местного жителя обвиняют по статье «Убийство».

Трагедия случилась в январе 2023 года. По версии следствия, в тот день мужчина выпивал вместе со своим 36-летним приятелем. В какой-то момент между ними завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в серьезный конфликт. Мужчина схватил нож и напал на обидчика. Он ударил его прямо в грудь. Ранения оказались для мужчины смертельными.

Вскоре злоумышленника задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Пока приговор не вступил в законную силу.
Фото: Rostov.ru
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