В Новочеркасске водитель сбил 8-летнего мальчика
В Новочеркасске водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома № 3 на улице Клещева днем 13 декабря.
В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что ребенок переходил перекресток в неположенном месте и угодил под колеса «Киа Серато» под управлением 23-летнего парня.
– В результате аварии несовершеннолетний получил незначительные травмы и был госпитализирован, – добавили в ведомстве.