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В Новочеркасске водитель сбил 8-летнего мальчика

В Новочеркасске водитель сбил 8-летнего мальчика
В Новочеркасске водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома № 3 на улице Клещева днем 13 декабря.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что ребенок переходил перекресток в неположенном месте и угодил под колеса «Киа Серато» под управлением 23-летнего парня.

– В результате аварии несовершеннолетний получил незначительные травмы и был госпитализирован, – добавили в ведомстве.

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