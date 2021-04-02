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В Новочеркасске двое малолетних детей пострадали в массовом ДТП

В Новочеркасске двое малолетних детей пострадали в массовом ДТП
Фото: Ruffnews.ru.

В Ростовской области в массовом ДТП пострадали двое маленьких детей. Происшествие случилось днем 4 апреля в Новочеркасске.

По предварительным данным, 30-летний мужчина на фургоне «ГАЗ-2834NA» врезался в «ВАЗ-2115», не выдержав безопасную дистанцию. От силы удара легковой автомобиль отбросило на «Хонду Цивик», которая была впереди.

В результате массовой аварии машины получили множественные повреждения. В частности, у ВАЗа смята передняя часть. Не обошлось без пострадавших. Травмы получили 50-летний водитель ВАЗа и двое детей, сидевших в «Хонде». Малышам 2-х и 3-х лет помощь оказали на месте. Госпитализация им не понадобилась.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося ДТП.

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