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Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП на трассе Ростов-Ставрополь

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП на трассе Ростов-Ставрополь
Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы в массовой аварии на трассе Ростов-Ставрополь. О происшествии рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 13 сентября. Водитель автомобиля «Ниссан Альмера», выезжая со второстепенной дороги со стороны города Ипатово, на 230-м километре дороги не уступил дорогу и врезался в «ГАЗель», после чего машина врезалась в фуру «МАН».

- С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены 45-летний водитель, а также пассажиры машины «Ниссан»: 31-летняя женщина, а также 5-ти и 3-летняя малыши, - сообщили в региональном УГИБДД. - Также медпомощь понадобилась 42-летнему водителю и 17-летнему пассажиру «ГАЗели».

Пострадавшие дети были на заднем сидении авто без автокресел.

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