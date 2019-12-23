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В Новочеркасске в столкновении КамАЗа и двух легковушек пострадали двое

В Новочеркасске в столкновении КамАЗа и двух легковушек пострадали двое
В городе Новочеркасске столкнулись КамАЗ и две легковушки, в результате пострадали двое. ДТП случилось днем 23 декабря на проспекте Баклановском.

32-летний мужчина, управляя «Хендай Акцент», не выбрал безопасную дистанцию движения и врезался в попутный «Рено Логан». От удара «Рено» отбросило на грузовик.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали и были госпитализированы 60-летний водитель «Рено» и его пассажирка.

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