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В Новочеркасске 23-летняя девушка погибла под колесами поезда

В Новочеркасске 23-летняя девушка погибла под колесами поезда
В Новочеркасске поезд сбил 23-летнюю девушку. Трагедия случилась в ночь на 20 мая на ж/д перегоне Локомотивстрой - Новочеркасск.

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. На место направили сотрудников транспортной полиции, которые установили личность погибшей. Ею оказалась 23-летняя жительница Новочеркасска.

Как сообщили в УТ МВД России по СКФО, предварительная причина смерти - нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Обстоятельства и причины смерти предстоит выяснить следователям.

Напомним, тормозной путь поезда составляет от 700 метров до 1,5 километра. Машинист не успеет быстро остановить состав. Переходите ж/д пути только в специально оборудованных местах, заранее убедившись в безопасности.

Фото: BooksOnline.

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