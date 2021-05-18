В Новочеркасске 23-летняя девушка погибла под колесами поезда

В Новочеркасске поезд сбил 23-летнюю девушку. Трагедия случилась в ночь на 20 мая на ж/д перегоне Локомотивстрой - Новочеркасск.Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. На место направили сотрудников транспортной полиции, которые установили личность погибшей. Ею оказалась 23-летняя жительница Новочеркасска.Как сообщили в УТ МВД России по СКФО, предварительная причина смерти - нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.Обстоятельства и причины смерти предстоит выяснить следователям.Напомним, тормозной путь поезда составляет от 700 метров до 1,5 километра. Машинист не успеет быстро остановить состав. Переходите ж/д пути только в специально оборудованных местах, заранее убедившись в безопасности.