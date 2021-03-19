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В Ростове 44-летний мужчина погиб под колесами поезда

В Ростове 44-летний мужчина погиб под колесами поезда
Поезд насмерть сбил жителя Семикаракорского района. Происшествие случилось на ж/д перегоне Ростов - Зоологический сад 22 марта.

Поезд, следовавший из Москвы в Анапу, сбил 44-летнего мужчину. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Как сообщили в УТ МВД России по СКФО, причиной стало нарушение правил поведения на ж/д пути.

- В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

Железная дорога - зона повышенной опасности. Поезд разгоняется до 180 километров в час, а тормозной путь составляет от 0,7-1,5 километра. Поэтому пешеходам необходимо переходить рельсы по специальным переходам, перед этим убедившись в отсутствии движущихся поездов.

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