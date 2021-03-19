В Ростове 44-летний мужчина погиб под колесами поезда

Поезд насмерть сбил жителя Семикаракорского района. Происшествие случилось на ж/д перегоне Ростов - Зоологический сад 22 марта.Поезд, следовавший из Москвы в Анапу, сбил 44-летнего мужчину. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.Как сообщили в УТ МВД России по СКФО, причиной стало нарушение правил поведения на ж/д пути.- В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.Железная дорога - зона повышенной опасности. Поезд разгоняется до 180 километров в час, а тормозной путь составляет от 0,7-1,5 километра. Поэтому пешеходам необходимо переходить рельсы по специальным переходам, перед этим убедившись в отсутствии движущихся поездов.