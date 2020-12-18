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В Ростовской области 40-летний мужчина погиб под колесами поезда

В Ростовской области 40-летний мужчина погиб под колесами поезда
В Ростовской области мужчина попал под колеса поезда. Происшествие случилось 20 декабря в Новочеркасске.

Труп мужчины был обнаружен на перегоне Хотунок - Локомотивстрой. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть горожанина. Погибшим оказался 40-летний новочеркасец.

- По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в УТ МВД по СКФО.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП.

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