В Ростовской области 40-летний мужчина погиб под колесами поезда
В Ростовской области мужчина попал под колеса поезда. Происшествие случилось 20 декабря в Новочеркасске.
Труп мужчины был обнаружен на перегоне Хотунок - Локомотивстрой. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть горожанина. Погибшим оказался 40-летний новочеркасец.
- По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в УТ МВД по СКФО.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП.