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В Новочеркасске 23-летний водитель ВАЗа врезался в погрузчик

В Новочеркасске 23-летний водитель ВАЗа врезался в погрузчик
В Новочеркасске водитель ВАЗа столкнулся с погрузчиком. ДТП произошло в ночь на 5 августа около дома № 59 на проспекте Платовском.

По предварительным данным, 37-летний рабочий на погрузчике BOBCAT S185 ремонтировал дорогу в первом часу ночи, когда в него врезался 23-летний водитель на «ВАЗ-21103».

Автомобилист в результате столкновения получил незначительные повреждения. Ему была оказана разовая помощь. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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