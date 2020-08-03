В Новочеркасске 23-летний водитель ВАЗа врезался в погрузчик

В Новочеркасске водитель ВАЗа столкнулся с погрузчиком. ДТП произошло в ночь на 5 августа около дома № 59 на проспекте Платовском.По предварительным данным, 37-летний рабочий на погрузчике BOBCAT S185 ремонтировал дорогу в первом часу ночи, когда в него врезался 23-летний водитель на «ВАЗ-21103».Автомобилист в результате столкновения получил незначительные повреждения. Ему была оказана разовая помощь. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.