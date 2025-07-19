Врио губернатора Ростовской области назвал районы, где отразили атаку дронов

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В ночь на 19 июля в Ростовской области была пресечена массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Как заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь, дроны были ликвидированы над территориями Каменска-Шахтинского, Каменского, Миллеровского и Белокалитвинского районов.Наиболее серьезные последствия падения обломков зафиксированы в Каменске и его окрестностях, где, по словам Юрия Слюсаря, произошло возгорание жилых домов и хозяйственных построек.Возгорание ликвидировано. В настоящее время осуществляется обход домовладений для оценки ущерба и выявления пострадавших. В микрорайоне Лиховском, а также вблизи поселков Волченского и Светлого продолжается тушение природных пожаров.Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, за прошедшую ночь над Ростовской областью были сбиты 24 беспилотника.