Минувшей ночью над Азовским морем отразили атаку БПЛА

Атаку беспилотников отразили в небе над Азовским морем в ночь и утром 23 апреля. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.В ночь на 23 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над различными регионами страны. Всего за ночь и утро было уничтожено 154 дрона.БПЛА уничтожили в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской и Ростовской областей, а также Республики Крым. Кроме того, несколько беспилотников были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей. Особо отмечается успешное отражение атаки в небе над Азовским морем.Отметим, что в донском регионе режим беспилотной опасности отменили утром 23 апреля.