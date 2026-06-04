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В ночь на 4 июня в Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 4 июня в Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 4 июня в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Фото: DonDay
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