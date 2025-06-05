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В микрорайоне Суворовском в Ростове произошло массовое ДТП

В микрорайоне Суворовском в Ростове произошло массовое ДТП

В микрорайоне Суворовском, расположенном в Ростове-на-Дону, произошло серьезное ДТП. Очевидцы утверждают, что, возможно, есть пострадавшие.

Фотографии с места происшествия были опубликованы свидетелями в социальных сетях. Авария случилась 5 июня около 11 часов утра на улице Петренко.

После сильного удара автомобили оказались разбросаны в разные стороны. Судя по имеющимся кадрам, на месте аварии работают спасатели и медики.

На текущий момент информация о пострадавших отсутствует. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Фото: Соцсети
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