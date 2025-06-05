В микрорайоне Суворовском в Ростове произошло массовое ДТП

Фото: Соцсети

В микрорайоне Суворовском, расположенном в Ростове-на-Дону, произошло серьезное ДТП. Очевидцы утверждают, что, возможно, есть пострадавшие.Фотографии с места происшествия были опубликованы свидетелями в социальных сетях. Авария случилась 5 июня около 11 часов утра на улице Петренко.После сильного удара автомобили оказались разбросаны в разные стороны. Судя по имеющимся кадрам, на месте аварии работают спасатели и медики.На текущий момент информация о пострадавших отсутствует. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.