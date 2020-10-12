Под Ростовом произошло массовое ДТП с участием бензовоза

На Западном въезде в Ростов произошло массовое ДТП. Авария случилась недалеко от моста через реку Чмутовая около 11 часов 14 октября. Видео с места ЧП прислал очевидец в редакцию Rostov.ru.По предварительным данным, водитель бензовоза уснул за рулём, врезался в «Рено Логан» и «ВАЗ-2110». После столкновения машины отбросило в разные стороны. Бензовоз сложился пополам и развернулся поперёк дороги, что вызвало огромную пробку.Кроме того, в результате ДТП загорелась иномарка. «Рено» полностью захватило пламя. После того как спасателям удалось потушить авто, от него осталась груда обгоревшего металла.Скорее всего, в ДТП есть пострадавшие. В настоящее время специалисты работают на месте ДТП и выясняют причины аварии.