Жители Ростова наказали автохама, положив на капот бетонную полусферу

Фото: соцсети.

В Ростове-на-Дону водителя автомобиля наказали за неправильную парковку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 3 июня.Водитель «Дэу Нексии» заехал на тротуар, создав препятствие для пешеходов. Удивительно, что это произошло, несмотря на наличие полусфер на обочине. Обычно они служат для предотвращения парковки автомобилей на тротуаре.Один из жителей района решил проучить нарушителя. Он взял 70-килограмовую полусферу и положил её на капот автомобиля.Теперь автовладельцу предстоит сложная задача. Ему нужно снять бетонный предмет, не повредив лакокрасочное покрытие машины.Ростовчане часто проявляют инициативу и действуют самостоятельно. Не так давно мусоровоз не смог очистить контейнеры из-за припаркованного автомобиля. В результате местные жители выразили своё недовольство, закидав машину виновника домашними отходами.