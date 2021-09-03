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В массовом ДТП под Ростовом пострадали ребенок и двое взрослых

В массовом ДТП под Ростовом пострадали ребенок и двое взрослых
Под Ростовом произошла массовая авария с КамАЗом. ДТП случилось около 17 часов 6 сентября.

В тот вечер 63-летний водитель «ВАЗ-2107» ехал по Южному подъезду к Ростову из Батайска в Авиагородок. В какой-то момент он начал перестраиваться и врезался в «Мерседес С180» под управлением 35-летнего мужчины. От удара иномарка врезалась в «ВАЗ-2115», а тот вылетел прямо под встречный КамАЗ.

- В результате аварии пострадали 30-летний водитель «ВАЗ-2115» и его пассажиры: 55-летняя женщина и семилетний мальчик, не пристегнутый ремнем безопасности, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.

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