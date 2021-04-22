На трассе под Ростовом мужчина пострадал в массовом ДТП с грузовиком
В Ростовской области 39-летний мужчина пострадал в массовом ДТП. Авария случилась около 14 часов 27 апреля на трассе М-4 поселок Щепкин - Ростов-на-Дону.
По данным УГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель «Шевроле Ланос» остановился, чтобы повернуть налево. В это время сзади ехал КамАЗ. Водитель не успел затормозить перед иномаркой и врезался в нее. От силы удара легковушка отлетела на «встречку» и врезалась там в «Лексус», за рулем которого был 53-летний шофер.
Затем «Шевроле Ланос» отбросило в кювет. От полученных повреждений машина превратилась в груду металла. Без пострадавших не обошлось.
- С травмами 39-летний водитель «Шевроле Ланоса» доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.
Вероятнее всего, его иномарка восстановлению не подлежит.