В массовом ДТП на трассе Ростов - Таганрог едва не погибла женщина-водитель

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В массовом ДТП в Ростовской области едва не погибла женщина-водитель легковушки. Авария произошла 22 февраля в Неклиновском районе.Предварительно, женщина за рулем «Хендай Акцент» ехала по трассе Ростов - Таганрог. В районе хутора Пятихатки на дороге ограничением 50 километров в час она не уступила дорогу движущемуся попутно "Вольво" с полупрецепом, под управлением 44-летнего мужчины. Столкновения избежать не удалось. От удара легковушка вылетела на встречу и врезалась в автомобилем ГАЗ, за рулем которого был 37-летний водитель.В остановившуюся Газель влетел 54-летний мужчина на «Фольксфагене». Также в автомобиль наехал ГАЗ 330214, под управлением 25-летнего парня.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что 42-летняя женщина -водитель «Хендай Акцент» получила травмы. Ее доставили в больницу.