На трассе Ростов - Волгодонск в ДТП погибла женщина, еще одна получила травмы

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП погибла 57-летняя женщина. ЧП случилось 15 февраля на трассе Ростов - Волгодонск.Примерно в 7:30 женщина за рулем «Киа Рио» ехала по автодороге. Предварительно, автомобилистка не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Машина от удара превратилась в груду металла.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии на месте погибла 57-летняя женщина-пассажир. Еще одна 33-летняя женщина и была доставлена в больницу.Данные об автомобилистке уточняются.