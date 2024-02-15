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На трассе Ростов - Волгодонск в ДТП погибла женщина, еще одна получила травмы

На трассе Ростов - Волгодонск в ДТП погибла женщина, еще одна получила травмы
В Ростовской области в ДТП погибла 57-летняя женщина. ЧП случилось 15 февраля на трассе Ростов - Волгодонск.

Примерно в 7:30 женщина за рулем «Киа Рио» ехала по автодороге. Предварительно, автомобилистка не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Машина от удара превратилась в груду металла.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии на месте погибла 57-летняя женщина-пассажир. Еще одна 33-летняя женщина и была доставлена в больницу.

Данные об автомобилистке уточняются.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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