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Водитель трактора, задавивший напарника во время работ в Красном Сулине, отделался штрафом

Водитель трактора, задавивший напарника во время работ в Красном Сулине, отделался штрафом
Водитель трактора, который задавил во время работ напарника в Красном Сулине, отделался только штрафом. Суд прекратил уголовное преследование 55-летнего Сергея М. Мужчина обвинялся по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщил DonDay.ru со ссылкой на свой источник, Красносулинский районный суд назначил водителю трактора меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей.

Напомним, трагедия произошла в конце декабря на территории бывшего ЗМК. 55-летний мужчина, управляя спецтехникой, задавил 24-летнего молодого человека, который шел впереди, показывая ему дорогу.

Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

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