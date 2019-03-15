Водитель трактора, задавивший напарника во время работ в Красном Сулине, отделался штрафом



Водитель трактора, который задавил во время работ напарника в Красном Сулине, отделался только штрафом. Суд прекратил уголовное преследование 55-летнего Сергея М. Мужчина обвинялся по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Как сообщил DonDay.ru со ссылкой на свой источник, Красносулинский районный суд назначил водителю трактора меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей.



Напомним, трагедия произошла в конце декабря на территории бывшего ЗМК. 55-летний мужчина, управляя спецтехникой, задавил 24-летнего молодого человека, который шел впереди, показывая ему дорогу.



Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.