В колонии Новочеркасска избитого заключённого подменили однофамильцем
Сотрудники исправительной колонии №14 Новочеркасска пошли на хитрость, чтобы скрыть избиение заключённого. Об этом рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области 7 июня.
По данным наблюдателей, в комиссию обратился заключённый, который пожаловался на насилие со стороны сокамерников. Мужчина рассказал, что трое «блатных» избили его палками за отказ подчиняться. В колонию прибыли представители ОНК с проверкой.
Администрация исправительного учреждения пригласила на допрос не самого пострадавшего, а его однофамильца. Выяснилось, что в колонии отбывают наказание два человека с одинаковой фамилией.
- Избитого спрятали в отряде, а его однофамильца проинструктировали и отправили на беседу с комиссией, чтобы назвать наши обвинения ложными, - рассказал председатель ОНК РО Игорь Омельченко. - Так повторилось два раза.
В комиссии добавили, что регулярно получают жалобы об угрозах со стороны «блатных» заключенных. Наблюдатели настаивают на том, что в колонии есть своя преступная группировка, которая вымогает деньги у других заключённых за возможность нормально спать и есть.
Заключённые жаловались, но угрозы руководству колонии, но начальство никак не отреагировало.