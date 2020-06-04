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В колонии Новочеркасска избитого заключённого подменили однофамильцем

В колонии Новочеркасска избитого заключённого подменили однофамильцем

Сотрудники исправительной колонии №14 Новочеркасска пошли на хитрость, чтобы скрыть избиение заключённого. Об этом рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области 7 июня.

По данным наблюдателей, в комиссию обратился заключённый, который пожаловался на насилие со стороны сокамерников. Мужчина рассказал, что трое «блатных» избили его палками за отказ подчиняться. В колонию прибыли представители ОНК с проверкой.

Администрация исправительного учреждения пригласила на допрос не самого пострадавшего, а его однофамильца. Выяснилось, что в колонии отбывают наказание два человека с одинаковой фамилией.
- Избитого спрятали в отряде, а его однофамильца проинструктировали и отправили на беседу с комиссией, чтобы назвать наши обвинения ложными, - рассказал председатель ОНК РО Игорь Омельченко. - Так повторилось два раза.

В комиссии добавили, что регулярно получают жалобы об угрозах со стороны «блатных» заключенных. Наблюдатели настаивают на том, что в колонии есть своя преступная группировка, которая вымогает деньги у других заключённых за возможность нормально спать и есть.

Заключённые жаловались, но угрозы руководству колонии, но начальство никак не отреагировало.

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