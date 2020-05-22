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В исправительной колонии Новочеркасска умер заключённый

В исправительной колонии Новочеркасска умер заключённый
В новочеркасской колонии при неизвестных обстоятельствах скончался заключённый. О случившемся рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области.

По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотическим веществом. Однако, как отметили наблюдатели, мужчина ранее был избит.
- На теле имелись явные следы побоев: свежие синяки и ссадины, - пояснил председатель ОНК РО Игорь Омельченко.

По словам представителей фонда, они регулярно получают из ИК № 14 жалобы на угрозы жизням заключенных и факты вымогательства. «Блатные» сокамерники прессуют других заключённых, требуя деньги за возможность нормально спать и есть. Жалобы заключенных руководство колонии игнорирует.

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