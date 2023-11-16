В Ростове парень на «Мерседесе» сбил бабушку на пешеходном переходе

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове пенсионерка попала под колеса легковушки. Авария произошла 15 ноября около 20:30.В тот вечер 28-летний водитель «Мерседес Бенц А-180» ехал по улице 56-й Армии со стороны Дачной. На перекрестке с улицей Вавилова на проезжую часть вышла бабушка. Она переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Вероятно, парень решил проскочить на «красный».Увидев пешехода, водитель автомобиля вывернул руль в сторону и ударил по тормозам, но было уже поздно. Избежать ДТП не удалось. От удара 63-летнюю женщину отбросило в сторону на несколько метров. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пенсионерку с травмами доставили в медучреждение.