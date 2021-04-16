В Каменске-Шахтинском случился пожар в пятиэтажке

В Ростовской области в пятиэтажном доме сгорела квартира. Происшествие случилось днем 20 апреля в городе Каменске-Шахтинском.По предварительным данным, в пятиэтажном доме № 16 по улице Карла Маркса случился пожар - загорелись личные вещи на втором этаже. Спасатели успели на место ЧП и спасли жильцов. Площадь возгорания оказалась небольшой, пять квадратных метров. Скорее всего, горели личные вещи.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.