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В Новочеркасске произошел пожар в пятиэтажном доме: пострадали два пенсионера

В Новочеркасске произошел пожар в пятиэтажном доме: пострадали два пенсионера
В Новочеркасске произошел пожар в пятиэтажном доме. Возгорание случилось в здании на улице Степной около 20 часов 16 мая.

По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома десять жильцов. Дом тушили девять сотрудников с привлечением трех единиц техники.

– Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате пожара пострадали 79-летняя женщина и 78-летний мужчина. У них отравление продуктами горения, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС.

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