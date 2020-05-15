В Новочеркасске произошел пожар в пятиэтажном доме: пострадали два пенсионера

В Новочеркасске произошел пожар в пятиэтажном доме. Возгорание случилось в здании на улице Степной около 20 часов 16 мая.По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома десять жильцов. Дом тушили девять сотрудников с привлечением трех единиц техники.– Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате пожара пострадали 79-летняя женщина и 78-летний мужчина. У них отравление продуктами горения, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС.