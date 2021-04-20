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В Каменске-Шахтинском нашли живой 11-летнюю девочку

В Каменске-Шахтинском нашли живой 11-летнюю девочку
В Каменске-Шахтинском нашли живой пропавшую 11-летнюю школьницу. Об этом сообщили в местном отделении полиции.

Девочка перестала выходить на связь с родными 21 апреля в 16.00. Обеспокоенные родители обратились за помощью в правоохранительные органы. Несовершеннолетнюю отыскали в тот же день поздно вечером.

Оказалось, что девочка гуляла в парке и не уследила за временем. С ней всё в порядке.

Разбирательства по факту случившегося проводить не стали.

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