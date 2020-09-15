Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшую в Батайске 14-летнюю школьницу нашли живой на улице

Пропавшую в Батайске 14-летнюю школьницу нашли живой на улице
Пропавшую в Батайске школьницу нашли живой на одной из улиц города. Ученица 7-го класса ушла из дома около полуночи 16 сентября, оставив родителям записку с просьбой не искать ее.

Как ранее сообщалось, девочка делала уроки, а когда мама зашла к ней перед сном, ее в комнате уже не было. На столе была записка, в которой она просила прощения у родных и хотела, чтоб ее не искали. Обеспокоенные родители обратились в полицию.

Девочку искали больше двенадцати часов. Ее нашли на улице в микрорайоне Авиагородка примерно в пяти километрах от дома. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.