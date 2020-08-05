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Пропавшую в Ростовской области 13-летнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Ростовской области 13-летнюю девочку нашли живой
Пропавшая в Ростовской области 13-летняя девочка найдена живой. Об этом стало известно 7 августа.

Как сообщается, Татьяна К. пропала 3 августа в Новочеркасске. Она ушла из дома на улице Дубовского, не взяв с собой телефон. Обеспокоенные родители написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Поиски девочки длились четыре дня и закончились успешно. Татьяна найдена, и ее жизни ничего не угрожает. Есть информация, что девочку нашли в другом городе.

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