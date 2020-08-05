Пропавшую в Ростовской области 13-летнюю девочку нашли живой

Пропавшая в Ростовской области 13-летняя девочка найдена живой. Об этом стало известно 7 августа.Как сообщается, Татьяна К. пропала 3 августа в Новочеркасске. Она ушла из дома на улице Дубовского, не взяв с собой телефон. Обеспокоенные родители написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Поиски девочки длились четыре дня и закончились успешно. Татьяна найдена, и ее жизни ничего не угрожает. Есть информация, что девочку нашли в другом городе.