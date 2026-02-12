В Новошахтинске устранили задымление на мусорном полигоне
В Новошахтинске устранили задымление на мусорном полигоне. Об этом проинформировала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Задымление на полигоне ТКО было зарегистрировано еще 10 февраля. В тот день клубы дыма распространились примерно на 30-50 квадратов отходов. К счастью, открытого горения не произошло.
Для работ по устранению происшествия были привлечены три единицы техники. Специалисты проводили трамбовку и пересыпку отвала грунтом до полного устранения.
Завершить работы собирались 13 февраля. Но устранить задымление удалось уже 12 числа.