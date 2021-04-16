В Каменске-Шахтинском дерево упало на припаркованную машину

В Каменске-Шахтинском ствол дерева упал на припаркованный автомобиль. Происшествие случилось утром 20 апреля на улице Декабристов, недалеко от больницы.Очевидцы произошедшего инцидента опубликовали фото в социальной сети. Судя по снимкам, дерево, вырванное вместе с корнями, обрушилось на землю, задев стволом стоящую под ним иномарку. В результате ЧП у машины помяло крышу и бампер, также повреждена левая сторона пассажирской двери. Вероятно, владелец «попал» на несколько сотен тысяч рублей.Отметим, что рядом стояли припаркованные авто других владельцев. К счастью, их имущество не пострадало.Точно неизвестно, что стало причиной обрушения дерева. Оно не кажется настолько старым или высохшим, чтобы восточный ветер со скоростью всего четыре метра в секунду мог его снести.Напомним, если на автомобиль упадёт тяжёлый предмет, в том числе дерево, его владельцу необходимо обратиться в местные инженерные службы и ТСЖ. Там сотрудники составят протокол, укажут информацию о причинённом ущербе. Затем с документами пострадавший может пойти в соответствующие инстанции для возмещения компенсации.