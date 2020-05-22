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Упавшее дерево перекрыло дорогу в Каменске-Шахтинском

Упавшее дерево перекрыло дорогу в Каменске-Шахтинском
В Каменске-Шахтинском дорога оказалась перекрыта из-за упавшего дерева. Инцидент произошёл в районе площади Труда днём 25 мая.

По неизвестным причинам живой зелёный тополь надломился, и часть его ствола вместе с кроной рухнула на землю. К счастью, рядом не было прохожих, так что в результате ЧП никто не пострадал. Местные жители сообщили, что на личном транспорте здесь нельзя проехать из-за ограждения. Однако этой дорогой пользуются работники коммунальных служб, для чего столбы время от времени убирают. Упавшее дерево перегородило проезд.

Вероятно, причиной инцидента стал поднявшийся ураганный ветер.

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