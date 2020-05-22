Упавшее дерево перекрыло дорогу в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском дорога оказалась перекрыта из-за упавшего дерева. Инцидент произошёл в районе площади Труда днём 25 мая.По неизвестным причинам живой зелёный тополь надломился, и часть его ствола вместе с кроной рухнула на землю. К счастью, рядом не было прохожих, так что в результате ЧП никто не пострадал. Местные жители сообщили, что на личном транспорте здесь нельзя проехать из-за ограждения. Однако этой дорогой пользуются работники коммунальных служб, для чего столбы время от времени убирают. Упавшее дерево перегородило проезд.Вероятно, причиной инцидента стал поднявшийся ураганный ветер.