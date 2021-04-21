В Ростове два человека погибли при пожаре в частном доме

В Ростове во время пожара погибли 51-летний мужчина и 64-летняя женщина. Трагедия случилась в ночь на 23 апреля в одном из частных домов на улице Литвинова в Железнодорожном районе.По предварительным данным, возгорание случилось около полуночи. Огонь быстро распространялся по дому. Вскоре пламя охватило десятки квадратных метров. Соседи, увидев пожар, вызвали спасателей.- На место направили 26 огнеборцев и семь спецмашин, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.В доме находились 51-летний мужчина и 64-летняя женщина. К сожалению, выбраться из горящего дома им не удалось. Когда пожарные полностью ликвидировали пламя, они обнаружили тела погибших.По информации СУ СКР по Ростовской области, следователи провели осмотр места происшествия. После проведения ряда экспертиз станет известна точная причина смерти людей и возникновения пожара.