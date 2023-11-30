В Каменске ищут водителя авто, который сбил 83-летнюю женщину

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области разыскивают водителя авто, который сбил пенсионерку. Авария случилась в Каменске-Шахтинском на проспекте Коммунистическом 30 ноября.Бабушка переходила дорогу около 07:00 в неположенном месте, в районе дома № 36. В этот момент ей навстречу выехала машина. Неизвестный за рулем транспорта снес 83-летнюю женщину и скрылся с места.Очевидцы сразу же вызвали на место правоохранителей и «скорую». Пострадавшую с травмами доставили в больницу.Предположительно, водитель может передвигаться на автомобиле «Лада Ларгус» белого цвета. Если вы стали очевидцем аварии, сообщите по телефону в дежурную часть: 8 (86365) 7-28-31.