В историческом здании в центре Ростова произошло задымление: видео



В центре Ростова-на-Дону произошло задымление в заброшенном здании. ЧП случилось в старинной постройке, являющейся объектом культурного наследия. Пожарные подъехали к дому на пересечении улицы Донской и переулка Соборного около полудня 3 февраля.



Из отверстия в крыше здания валил чёрный дым. Почти сразу после прибытия спасателей задымление ликвидировали. На месте работали шесть единиц техники и несколько пожарных расчётов. Специалисты пытались проникнуть в здание с помощью специальных инструментов, но потом выяснили, что их помощь больше не нужна. Спустя несколько минут машины МЧС уехали. В результате небольшого ЧП никто не пострадал.

