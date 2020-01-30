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В историческом здании в центре Ростова произошло задымление: видео

В историческом здании в центре Ростова произошло задымление: видео
В центре Ростова-на-Дону произошло задымление в заброшенном здании. ЧП случилось в старинной постройке, являющейся объектом культурного наследия. Пожарные подъехали к дому на пересечении улицы Донской и переулка Соборного около полудня 3 февраля.

Из отверстия в крыше здания валил чёрный дым. Почти сразу после прибытия спасателей задымление ликвидировали. На месте работали шесть единиц техники и несколько пожарных расчётов. Специалисты пытались проникнуть в здание с помощью специальных инструментов, но потом выяснили, что их помощь больше не нужна. Спустя несколько минут машины МЧС уехали. В результате небольшого ЧП никто не пострадал.

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