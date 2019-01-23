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В заброшенном доме в центре Ростова произошёл пожар

В заброшенном доме в центре Ростова произошёл пожар
В Ростове в центре города произошёл очередной пожар в заброшенном доме. Возгорание случилось после полуночи 25 января на улице Социалистической.

Спасателей вызвали жильцы соседних домов. На место прибыли 12 специалистов и три единицы техники. Однако к этому моменту огонь уже потух.
- В здании пожарные ликвидировали задымление, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В результате происшествия никто не пострадал.

Добавим, что на прошлой неделе, 16 января, пожар произошёл в таком же заброшенном доме на пересечении улицы Донской и переулка Соборного.

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