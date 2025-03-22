В хуторе Ростовской области дотла сгорел частный дом

Фото: Соцсети

В Ростовской области произошел серьезный пожар, полностью уничтоживший частный дом. Свидетели инцидента опубликовали видео и фото с места событий в соцсетях.Вечером 21 марта, около 19:48, в хуторе Масаловка Каменского района, на улице Советской, 55, вспыхнул огонь. Местные жители заметили большое пламя и густой черный дым. К прибытию пожарных расчетов пламя почти полностью охватило строение.Для ликвидации возгорания были задействованы восемь спасателей и две единицы специализированной техники. Пожар на площади 50 квадратных метров был потушен к 20:50.Согласно информации от ГУ МЧС по Ростовской области, в результате ЧП никто не получил травм. К сожалению, жилище полностью сгорело, оставив после себя только обгоревшие стены. Вся мебель, личные вещи и техника были уничтожены огнем.