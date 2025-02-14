В Ростовской области практически дотла сгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области произошел крупный пожар, в результате которого почти полностью сгорел частный дом. Происшествие случилось 13 февраля в утреннее время в Новошахтинске.Огонь начал распространяться на улице Маяковского, 25, в поселке Западном, около семи часов утра. Соседи заметили дым и стали свидетелями возгорания, после чего сообщили об этом экстренным службам. Пожар быстро охватил значительную часть здания.На борьбу с огнем выехали восемь пожарных на двух специализированных машинах. К восьми часам утра им удалось локализовать пожар на территории 30 квадратных метров.Согласно информации от ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал, однако причина возгорания по-прежнему остается неизвестной. От сгоревшего дома остались лишь обгоревшие стены, так как огонь практически уничтожил его полностью.