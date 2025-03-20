В Ростовской области дом сгорел дотла из-за обогревателя

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В результате пожара в Ростовской области частный дом полностью уничтожен огнем. От строения остались лишь обгоревшие конструкции и бытовая техника.Инцидент произошел в хуторе Донском Морозовского района. Местные жители были разбужены рано утром сильным запахом гари. Они увидели плотный черный дым и интенсивное пламя, вырывающееся из соседнего дома. К приезду пожарных огонь распространился на площадь 56 квадратных метров.На место происшествия оперативно прибыли два пожарных расчета и семь спасателей МЧС.По данным областного управления МЧС, в результате пожара никто не пострадал, так как в момент возгорания в доме не было людей.Предварительная причина пожара – неисправность электрообогревателя, приведшая к короткому замыканию.