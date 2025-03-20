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В Ростовской области дом сгорел дотла из-за обогревателя

В Ростовской области дом сгорел дотла из-за обогревателя
В результате пожара в Ростовской области частный дом полностью уничтожен огнем. От строения остались лишь обгоревшие конструкции и бытовая техника.

Инцидент произошел в хуторе Донском Морозовского района. Местные жители были разбужены рано утром сильным запахом гари. Они увидели плотный черный дым и интенсивное пламя, вырывающееся из соседнего дома. К приезду пожарных огонь распространился на площадь 56 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли два пожарных расчета и семь спасателей МЧС.

По данным областного управления МЧС, в результате пожара никто не пострадал, так как в момент возгорания в доме не было людей.

Предварительная причина пожара – неисправность электрообогревателя, приведшая к короткому замыканию.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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