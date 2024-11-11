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В ходе СВО пропал боец из Красноярска, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал боец из Красноярска, служивший в Ростовской области
Родственники разыскивают пропавшего на СВО 41-летнего мужчину, служившего в Ростовской области. Последний раз Дмитрий Ильиных выходил на связь с близкими 2 сентября.

До службы мужчина проживал в Красноярске. В середине августа Дмитрий подписал контракт на участие в спецоперации. Его закрепили за воинской частью 78568. Она дислоцируется в городе Миллерово в донском регионе.

С начала осени о судьбе Дмитрия ничего не известно. Вероятно, он отправился в зону СВО. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат.
Фото: соцсети
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