В ходе СВО пропал боец из Красноярска, служивший в Ростовской области

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Родственники разыскивают пропавшего на СВО 41-летнего мужчину, служившего в Ростовской области. Последний раз Дмитрий Ильиных выходил на связь с близкими 2 сентября.До службы мужчина проживал в Красноярске. В середине августа Дмитрий подписал контракт на участие в спецоперации. Его закрепили за воинской частью 78568. Она дислоцируется в городе Миллерово в донском регионе.С начала осени о судьбе Дмитрия ничего не известно. Вероятно, он отправился в зону СВО. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат.